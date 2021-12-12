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В Татарстане подростки потушили Вечный огонь

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Личности школьников установили. Детей доставили в полицейский участок.

В Набережных Челнах двое подростков потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Родина-мать". Прокуратура занялась проверкой по факту случившегося. Об этом сообщили на портале ТАСС в воскресенье, 12 декабря.

Детей уже доставили в отдел полиции. С ними проведут профилактическую беседу. На родителей нарушителей составили административные протоколы. Им предъявили претензии по поводу воспитания несовершеннолетних.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ребенок потушил Вечный огонь в Красном Селе.

Видео: ВК/Набережные Челны ONE

Теги: вечный огонь, набережные челны, татарстан
Категории: Лента новостей, Новости России,

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