Убрана поправка о том, что глава региона не может иметь должность "президент".

В Татарстане подготовили поправки в законопроект о региональной власти. Комитет Государственного совета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления поддержал поправки, которые были внесены парламентом региона в документ под названием "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".

В частности депутаты предложили чиновникам на законодательном уровне закрепить положение о том, что название должности высшего лица региона будет устанавливаться в связи с конституцией (или уставом). При этом следует учитывать исторические, национальные и другие традиции субъекта РФ, а также волеизъявление населения. При этом Госсовет предложил исключить норму о запрете использования слова "президент" в качестве названия должности в регионах.

Я считаю это нет необходимости расшифровать. Наша поправка звучит таким образом. Альберт Хабибуллин, председатель комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению

Напомним, что внесенные поправки Госсовета будут рассмотрены на заседании местного парламента. Затем этот законопроект будет отправлен в Госдуму РФ.

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Фото: Piter.tv