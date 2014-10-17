В Ташкенте установили закладной камень на месте будущего "Ленинградского монумента"

Губернатор также возложил венок и цветы к мемориалу "Ода стойкости" и посетил Государственный музей Славы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии установки закладного камня в мемориальном комплексе "Парк Победы". Памятник "Ленинградский монумент" будет установлен в знак благодарности узбекскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор также возложил венок и цветы к мемориалу "Ода стойкости" и посетил Государственный музей Славы.

Мемориальный комплекс "Парк Победы" открылся 9 мая 2020 года. Государственный музей Славы открылся к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Ранее на Piter.tv: Узбекистан в первом полугодии увеличил поставки фруктов и овощей в Петербург почти на 75%.

Фото: пресс-служба Смольного