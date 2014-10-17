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Узбекистан в первом полугодии увеличил поставки фруктов и овощей в Петербург почти на 75%
Сегодня, 16:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Узбекистан в первом полугодии увеличил поставки фруктов и овощей в Петербург почти на 75%

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Стабильный рост показателей двусторонней торговли продолжится, отметил Беглов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 ноября прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где принял участие в бизнес-форуме "Санкт-Петербург и Республика Узбекистан расширяют горизонты сотрудничества".

По словам губернатора, в первом полугодии 2022 года объем торговли Петербурга с Узбекистаном вырос на 9,5% и составил почти $186 миллионов.

Также за первое полугодие в Петербург было поставлено фруктов и овощей на 74,5% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Стабильный рост показателей двусторонней торговли продолжится, отметил Беглов.

Ранее стало известно, что в Петербурге самая дорогая продуктовая корзина в стране.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: овощи, узбекистан, фрукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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