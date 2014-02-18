Стало известно, что в Петербурге самая дорогая продуктовая корзина в стране

Дешевле, чем в Петербурге, оказалась базовая продуктовая корзина в Химках — 4 067 рублей.

Базовая потребительская корзина в Петербурге оказалась самой дорогой в России. В среднем горожане тратят на покупку продуктов 4 082 рубля. Об этом свидетельствуют данные исследования Ромир.

При подсчете учитывали такие продукты, как яйца, хлебные изделия, бакалея, мясо, рыба, овощи, фрукты, а также молочные продукты. Всего проанализировали 32 группы товаров в девяти крупных торговых сетях трёх разных форматов: магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты.

Дешевле, чем в Петербурге, оказалась базовая продуктовая корзина в Химках — 4 067 рублей. На третьем месте в рейтинге расположилась Москва — 4 047 рублей, на четвёртом — Мытищи (4 010 рублей), а на пятом — Уфа (3 976 рублей).

Самая высокая средняя стоимость потребительской корзины среди магазинов формата "у дома" ожидаемо была зафиксирована у "ВкусВилла" — 5 103 рубля. Самая низкая — у "Пятёрочки" (3 315 рублей).

Фото: Piter.tv

