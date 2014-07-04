В Тамбовской области задержали пятерых организаторов производства наркотиков

Силовики изъяли из подпольной лаборатории оборудование.

Российские силовые структуры задержали на территории Тамбовской области пятерых человек, причастных к производству наркотических веществ. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Оперативники пояснили, что у подозреваемых удалось изъять порядка 100 килограммов запрещенного вещества. Уточняется, что злоумышленники организовали в принадлежащем одному из них производственном помещении в Гавриловском муниципальном округе незаконное производство. Оттуда силовики забрали имическое оборудование, реагенты и вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство весом более 97 килограммов, прекурсоры объемом свыше пяти тысяч литров.

Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность пяти граждан России, причастных к незаконному производству на территории Тамбовской области наркотических средств в особо крупном размере. ЦОС ФСБ РФ

Теперь в отношении подозреваемых ведется расследование по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Речь идет о незаконном изготовлении наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Почти 6 млн литров нелегального алкоголя уничтожили за прошлый год в России.

