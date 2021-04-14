Из-за ситуации на ТЭЦ доступ к горячей воде и отоплению временно потеряли почти половина жителей города.

В Тамбове после частичного обрушения здания спасли двух человек. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. Специалисты напомнили, что сообщение об инциденте зафиксировано в 04:40 часов утра по местному времени. Очевидцы рассказали о падении крыши и части административного здания по проезду Энергетиков. На месте выяснилось, что обрушилась кровля, стены мансарды и третьего этажа. К оперативным мероприятиям привлечены 44 человека личного состава и 16 единиц спецтехники.

По предварительной информации, под завалами находились двое пострадавших. В 5:50 их извлекли. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Представитель ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация" рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что практически половина населения города осталась без горячего водоснабжения и отопления, так как обрушение произошло в здании ТЭЦ. В настоящее время оборудование теплоцентрали выведено из работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения здания.

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Фото и видео: Telegram/РИА Новости

