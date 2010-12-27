Фестивалю в этом году исполняется 20 лет.

В четверг, 26 сентября, в Таллин для обмена опытом в разных сферах прибыла петербургская делегация. Об этом сообщил ТАСС.

Фестивалю "Петербургские встречи в Таллине" в этом году исполняется 20 лет. В этом году открытие состоялось в концертном доме Alexela. На нем выступили петербургские музыканты: джазовый мультиинструменталист Давид Голощекин, победитель 7-го сезона шоу "Голос" Петр Захаров и другие.

Мы знаем, как много ключевых фигур Эстонии жили и учились в Северное столице. Сегодня нас связывают сотни совместных проектов, общие мероприятия. Это значит, что у нас общее будущее заявил Михаил Кылварт

Мэр Таллина Михаил Кылварт также вручил директору театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергею Шубу медаль Магистрата Таллина.

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