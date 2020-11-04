В Ленобласти после пожара нашли тела двух погибших мужчин

Личность второго погибшего еще не установлена.

Во вторник, 2 февраля, около 18:00 в поселке Тайцы (Гатчинский район Ленобласти) загорелся частный дом. При разборе завалов спасатели нашли два обгоревших тела.

Площадь пожара составила 36 квадратных метро, в тушении пожара участие принимали 8 спасателей.

Личность первого мужчины удалось установить. Им оказался 49-летний владелец дома, который, по некоторым данным, злоупотреблял алкоголем. Личность второго погибшего предстоит установить.

Утром 3 февраля площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске выросла до 3,5 тыс. кв. м.

Фото: Piter.tv