В Таиланде скончался барнаулец из-за лихорадки денге. Матери не отдают тело из-за долгов

Сегодня из Таиланда пришли печальные новости - в больнице скончался россиянин, который в марте заразился лихорадкой денге от укуса комара.

В марте Piter.TV сообщал о барнаульце, который заразился лихорадкой денге и впал в кому.

После укуса комара Герасим Григорьев подхватил лихорадку денге и впал в кому. Медицинскую страховку мужчина или не захотел продлевать или не успел продлить, а лечение обходится около 150 тысяч рублей в сутки. Состояние мужчины оценивалось как критическое, и шансы его на выздоровление оценивались "50 на 50".

Григорьев жил и работал в Таиланде около 6 лет. Герасим заразился лихорадкой денге уже во второй раз. Всего у этого заболевания 4 вида. Если человек переболел одним из видов, то к нему вырабатывается иммунитет. Но если этот организм атакует вирус другого подвида, то течение болезни усугубляется, что и произошло с Григорьевым.

Сегодня, 11 апреля, родственники Григорьева сообщили о его смерти. Последние две недели его мать находилась с ним в больнице. Тело находится в морге, и больница сообщила родственникам, что тело отдадут только после того, как буден оплачен долг за лечение. К этому дню долг составляет около 64 тысяч долларов. Содержание тела в морге также не бесплатно, поэтому сумма долга растет каждый день.

Друзья Герасима собирают деньги в Таиланде и России, чтобы погасить долг за лечение. Посольство РФ в Таиланде указанными средствами не располагает и не существует каких-либо общественных фондов для таких случаев. Поэтому приобретение медицинской страховки при посещении Таиланда является необходимой.

Лихорадка денге

Это вирусное заболевание, которое до середины XX века называли костоломной или суставной лихорадкой, по наименованию основных ее симптомов: мышечной и суставной боли. Возбудитель заболевания – вирус, который имеет 4 серотипа, все они в равной степени могут вызывать лихорадку, которая, к счастью, в большинстве случаев имеет доброкачественное течение и заканчивается выздоровлением. После излечения у пациента формируется стойкий иммунитет только к тому серотипу вируса, который вызвал этот конкретный случай заболевания, то есть риск повторного заражения другим типом этого вируса сохраняется.

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости по всему миру. Это обуславливается тем, что основными переносчиками этого заболевания являются комары. Инфицированные люди, основные носители вирусов, являются источником заражения для неинфицированных комаров. Больные могут передавать инфекцию в течение 5-12 дней после появления у них первых признаков болезни. Инфицированная самка комара служит источником заражения всю свою жизнь.

Видео: Iva Alekseev