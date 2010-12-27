Барнаулец в Таиланде после укуса насекомого заразился лихорадкой денге и впал в кому

Состояние молодого мужчины критическое, шансы выжить 50 на 50.

Житель Барнаула Герасим Григорьев 6 лет живет и работает в Таиланде.

После укуса насекомого он подхватил лихорадку денге и находится в коме. Медицинску3ю страховку мужчина или не захортел продлевать или не успел продлить, а лечение обходится около 150 тысяч рублей в сутки. Состояние мужчины критическое, он впал в кому и шансы его на выздоровление оцениваюся "50 на 50".

Герасим заразился лихорадкой денге уже во второй раз. Всего у этого заболевания 4 вида. Если человек переболел одним из видов, то к нему вырабатывается иммунитет. Но если этот организм атакует вирус другого подвида, то течение болезни усугубляется, что и произошло с Григорьевым.

Сестра и друзья в социальных сетях обратились за помощью, чтобы собрать деньги на лечение, так как мужчину из-за непоступления средств могут отключить от аппаратов, которые поддерживают жизнь пациента.

Лихорадка денге

Это вирусное заболевание, которое до середины XX века называли костоломной или суставной лихорадкой, по наименованию основных ее симптомов: мышечной и суставной боли. Возбудитель заболевания – вирус, который имеет 4 серотипа, все они в равной степени могут вызывать лихорадку, которая, к счастью, в большинстве случаев имеет доброкачественное течение и заканчивается выздоровлением. После излечения у пациента формируется стойкий иммунитет только к тому серотипу вируса, который вызвал этот конкретный случай заболевания, то есть риск повторного заражения другим типом этого вируса сохраняется.

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости по всему миру. Это обуславливается тем, что основными переносчиками этого заболевания являются комары. Инфицированные люди, основные носители вирусов, являются источником заражения для неинфицированных комаров. Больные могут передавать инфекцию в течение 5-12 дней после появления у них первых признаков болезни. Инфицированная самка комара служит источником заражения всю свою жизнь.