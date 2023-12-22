Неделя тайской кухни пройдёт в Петербурге

Блюда готовятся совместно тайскими и российскими поварами.

Неделю тайской кухни в Петербурге в честь празднования Нового года в Таиланде открыл Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават. Мероприятие организовано при поддержке дипломатических миссий Таиланда в двух столицах.

Неделя тайской кухни проходит в ресторане "Блок". Блюда готовятся совместно тайскими и российскими поварами.

Самое главное для меня, что в последнее время контакт между русскими и тайскими гражданами увеличивается. Главной причиной этого, конечно же, является количество российских туристов, посещающих Таиланд. За прошлый год их число превысило более чем 1,5 млн человек. Сасиват Вонгсинсават, Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Таиланд в Российской Федерации

Ранее мы сообщили о том, что тотальный диктант пройдет в Петербурге 20 апреля.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)