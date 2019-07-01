В Таиланде могут ввести обязательную туристическую страховку

Взнос будут обязаны платить туристы, въезжающие в страну без страховки от туроператора.

В Таиланде могут ввести обязательную страховку для туристов. Как сообщает Thaiger, проект могут ввести уже до конца года.

Приезжающие в страну без страховки будут платить специальный взнос на паспортном контроле в размере 20 бат (41 рубль). Деньги пойдут на покрытие расходов и реабилитацию. В случае смерти по обязательному страхованию предусмотрены выплаты до 1 млн бат. Проект протестируют в провинции Накхоннайок, где очень популярны экстремальные виды спорта

По словам секретаря нацкомиссии по страхованию Таиланда Суттхипхона Тхавичайкана, обязательная страховка должна мотивировать туроператоров заботиться о клиентах. В настоящее время, компании обязаны предоставлять туристам минимальную страховку в 1 млн бат в случае смерти и 500 тыс. бат при травмах.

Видео: YouTube / Dr.David