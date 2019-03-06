В Таиланде погибла 27-летняя туристка из России

Молодая женщина упала с балкона 7 этажа.

В Таиланде в Пхукете погибла 27-летняя туристка из России, упав с балкона отеля.

Как сообщают местные СМИ, женщину с травмами головы обнаружили утром во вторник под балконами отеля. Девушка приехала отдыхать в Таиланд со своей подругой в конце февраля. Как сообщила подруга погибшей, накануне они гуляли по городу, распивая спиртные напитки. Затем продолжили веселье в отеле на балконе. В какой-то момент она ушла спать в номер, а подруга осталась.

Полиция обнаружила на балконе недопитую бутылку пива. Смерть девушки связывают с несчастным случаем. Криминального следа не обнаружено. По мнению полиции, девушка выпала с балкона случайно, потеряв равновесие из-за алкоголя.

Фото и видео: The Phuket News