В Таиланде на дорогу рухнул НЛО

Сеть переполошило видео снятое видеорегистратором в одном из районов Таиланда.

Видео с необычным дорожным инцидентом в Таиланде переполошило интернетсообщество.

На видеорегистратор одного из автомобиля попал НЛО, который рухнул посреди трассы, с довольно плотным движением. На опубликованных кадрах видео на дорогу летит сверху округлый металлический объект и падает перед одним из автомобилей. Водителю чудом удается избежать столкновения с объектом.

Как выяснилось позднее, объектом оказалась крышка от цементной цистерны, которая по каким-то причинам взорвалась поблизости.

Данное ЧП произошло днем 18 апреля. Никто не пострадал.

Видео: YouTube/ViralHog