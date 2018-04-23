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В Таиланде на дорогу рухнул НЛО

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Сеть переполошило видео снятое видеорегистратором в одном из районов Таиланда.

Видео с необычным дорожным инцидентом в Таиланде переполошило интернетсообщество. 

На видеорегистратор одного из автомобиля попал НЛО, который рухнул посреди трассы, с довольно плотным движением. На опубликованных кадрах видео на дорогу летит сверху округлый металлический объект и падает перед одним из автомобилей. Водителю чудом удается избежать столкновения с объектом.

Как выяснилось позднее, объектом оказалась крышка от цементной цистерны, которая по каким-то причинам взорвалась поблизости.

Данное ЧП произошло днем 18 апреля. Никто не пострадал.

Видео: YouTube/ViralHog

Теги: видео , дтп , необычное , таиланд , чудом избежал
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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