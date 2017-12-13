В Таиланде Настя Рыбка задержана за проведение секс-тренинга

За границей по обвинению в организации секс-тренинга задержаны Настя Рыбка и Алекс Лесли.

В таиландском городе Паттайя задержаны десять россиян, которых обвиняют в незаконной трудовой деятельности на территории данного государства. Полиция поймала наших соотечественников прямо во время проведения секс-тренинга. Среди подозреваемых наиболее наблюдательные узнали Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова).

Ситуация просочилась в СМИ. Местный телеканал The Nation транслировался сюжет о задержании преступников из отделения правоохранительных органов. Известно, что участниками семинара по интимной близости стало 43 человека. Слушатели заплатили за обучения премудростям любви по 20 тысяч бат. В пересчете на американские доллары сумма составляет 638 единиц.

Россияне организовали мероприятие на территории одного из отелей. Причастность в проведении тренинга задержанные не стали отрицать. В ближайшее время дело будет передано на рассмотрение в суд. Однако, имена фигурантов расследования не разглашаются. Официального подтверждения сведений о том, что в ситуации замешаны Рыбка и Лесли, не приходило.

В настоящее время 10 россиян находятся в следственном изоляторе.

Видео и фото: YouTube/The Nation

