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В ТРК на Лиговском проспекте школьник отравился лекарством
Сегодня, 15:14
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В ТРК на Лиговском проспекте школьник отравился лекарством

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Известно, что в крови несовершеннолетнего нашли соединения миорелаксанта.

В центре Петербурга подросток отравился лекарством. Из ТРК "Галерея" ребенка доставили в Детскую городскую больницу № 5.

По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне вечером, 18 февраля. Пациент находится в тяжелом состоянии. 

Известно, что в крови несовершеннолетнего нашли соединения миорелаксанта. Препарат снижает тонус скелетной мускулатуры, иногда приводит к полному обездвиживанию. 

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: в Мурино неадекват кормит кошек и собак лакомствами с гвоздями.

Фото: Piter.tv

Теги: лиговский проспект, отравление миорелаксантом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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