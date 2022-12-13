В ТРК на Лиговском проспекте школьник отравился лекарством

Известно, что в крови несовершеннолетнего нашли соединения миорелаксанта.

В центре Петербурга подросток отравился лекарством. Из ТРК "Галерея" ребенка доставили в Детскую городскую больницу № 5.

По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне вечером, 18 февраля. Пациент находится в тяжелом состоянии.

Известно, что в крови несовершеннолетнего нашли соединения миорелаксанта. Препарат снижает тонус скелетной мускулатуры, иногда приводит к полному обездвиживанию.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv