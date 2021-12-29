В ТРК "Гранд Каньон" загорелся банный комплекс

В Петербурге на проспекте Энгельса в торгово-развлекательном комплексе "Гранд Каньон" тушили пожар. Возгорание началось в банном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Пожар начался примерно в 11:00 20 февраля. Огонь охватил 60 квадратных метров, посетителей ТРК эвакуировали. Пострадавши нет. Спасатели тушили огонь в течение часа.
В тушении пожара был задействован 71 человек, а также 16 единиц спецтехники.
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Фото: pixabay
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