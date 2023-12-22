В тушении огня участвовали 39 человек и 10 единиц техники.

В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел в ночь на 8 января на территории банного комплекса "Райский берег". Площадь пожара составила 150 квадратных метров. До прибытия пожарных из зоны возгорания эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. В тушении огня участвовали 39 человек и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Магадане произошел пожар на складе автозапчастей.

Видео: Telegram / МЧС Башкортостан