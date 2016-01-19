Петербурженка скончалась во время веселья в бане на улице Новоселов

Женщине стало плохо, ее не удалось реанимировать.

Днем 17 марта в банном комплексе "Правобережные бани" на улице Новоселов произошло ЧП. 55-летняя женщина скончалась в предбаннике после посещения парной. Об этом пишут "Невские новости".

Известно, что погибшая вместе со своими подругами отдыхала в банном комплексе. Во время очередного посещения парной ей резко стало плохо. Приятельницы вывели женщину в курилку и вызвали скорую помощь. Через несколько минут петербурженка стала издавать характерные хрипы, а после потеряла сознание.

Прибывшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать пациентку. Женщина скончалась в бане в присутствии медиков.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят доследственную проверку. По предварительным данным, перед посещением бани погибшая не пила спиртного.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина попала в реанимацию после аборта на дому.

Фото: Piter.TV