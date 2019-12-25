Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в спа-комплексе в Петергофе

Следователи проводят процессуальную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с получением травм посетителями спа-комплекса в Петергофе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в помещении банного комплекса "Гранд Петергоф СПА отель" на улице Гофмейстерской обрушился потолок, в результате чего пострадали четыре человека. А 58-летней женщине диагностировали ушиб головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Следователи проводят процессуальную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Также проверку организовала прокуратура Петродворцового района Петербурга.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу