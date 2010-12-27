В Петербурге женщина попала в реанимацию после аборта на дому 

У женщины диагностировали серьезные травмы органов брюшной полости.

Накануне в Городскую больницу №26 привезли 39-летнюю уроженку Узбекистана с серьезными травмами и ранениями органов брюшной полости. Как оказалось, женщина сделала аборт на дому. Об этом пишут "Невские новости".

Операция по прерыванию беременности прошла 14 марта в обычной жилой квартире дома по улице Танкиста Хрустицкого. Потерпевшая попросила свою знакомую сделать ей аборт. На следующий день после операции женщина почувствовала нестерпимую боль в районе низа живота и вызвала скорую помощь.

В воскресенье, 17 марта, стражи порядка задержали "акушерку". В отношении 48-летней уроженки Средней Азии возбудили уголовное дело по статье "Незаконное проведение искусственного прерывания беременности". В квартире, из которой госпитализировали несостоявшуюся мать, нашли мусорные пакеты. В них лежала пуповина, испачканные кровью полотенца и упаковки от различных медицинских препаратов.

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Фото: Piter.TV