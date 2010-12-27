В Петербурге спасают малыша, наглотавшегося марганцовки

Ребенок попал в больницу с ожогом желудка.

Накануне в больницу Петербурга доставили четырехлетнего мальчика, который по недосмотру родителей наглотался марганцовки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире дома на Шуваловском проспекте. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него химический ожог второй степени и поражение желудка 2-3 степени.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Известно, что семья, в которой проживает мальчик, благополучная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее мы писали, что в Купчино шестиклассники надышались табаком во время уроков в школе.

Фото: Piter.TV