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В Петербурге спасают малыша, наглотавшегося марганцовки
Сегодня, 9:45
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Alena_Zinovieva

В Петербурге спасают малыша, наглотавшегося марганцовки

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Ребенок попал в больницу с ожогом желудка.

Накануне в больницу Петербурга доставили четырехлетнего мальчика, который по недосмотру родителей наглотался марганцовки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире дома на Шуваловском проспекте. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него химический ожог второй степени и поражение желудка 2-3 степени.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Известно, что семья, в которой проживает мальчик, благополучная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее мы писали, что в Купчино шестиклассники надышались табаком во время уроков в школе.

Фото: Piter.TV

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Теги: недосмотр родителей, ожог желудка, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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