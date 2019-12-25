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С четвертого этажа дома на Казанской улице вывалилась 11-летняя школьница
Сегодня, 20:11
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С четвертого этажа дома на Казанской улице вывалилась 11-летняя школьница

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Пострадавшая осталась жива.

В центре Петербурга накануне, 22 апреля, из окна жилого дома на Казанской улице выпала школьница. Ученицу шестого класса обнаружили на асфальте. 

По информации Piter.tv, 11-летняя петербурженка попала в больницу. У нее диагностировали перелом руки. Жизни пострадавшей сейчас ничего не угрожает.

Обстоятельства случившегося выясняются. Информация о ее родителях устанавливается.

Ранее на Piter.tv: на улице Шаврова первокласснику упала на голову банка с окурками.

Фото: Piter.tv

Теги: из окна выпала девочка, казанская улица, недосмотр родителей, несчастный случай, скорая помощь, сломала руку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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