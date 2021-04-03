На улице Шаврова первокласснику упала на голову банка с окурками

Ребенок попал в больницу.

В Приморском районе ребенок попал в больницу с травмой головы. Неизвестный скинул стеклянную банку с окурками из окна, а она упала на макушку 7-летнего мальчика. По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Шаврова у дома № 25.

Свидетелем случившегося стала бабушка первоклассника. Женщина услышала звук разбившегося стекла, а затем увидела внука, который держался за голову и плакал. Ребенка привезли в стационар. Медики диагностировали у него ушибленную рану теменной области. Подробности уточняются.

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