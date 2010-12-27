В Купчино шестиклассники надышались табаком во время уроков в школе

Школьников госпитализировали с острым ингаляционным отравлением.

Днем 13 марта из школы №367 во Фрунзенском районе Петербурге госпитализировали трех учеников шестого класса. У мальчиков диагностировали острое ингаляционное отравление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Потерпевшие рассказали, что надышались табаком в классе русского языка. После чего им стало плохо. Растительное вещество в школу принес один из одноклассников ребят, однако сам в число отравившихся не вошел.

Недомогание школьников быстро прошло, через некоторое время их отпустили домой. По факту случившегося полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.TV