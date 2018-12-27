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Детдомовец напился, отравился и сбежал из больницы Филатова
Сегодня, 10:25
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nastya960

Детдомовец напился, отравился и сбежал из больницы Филатова

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Через три дня он сам вернулся в детский дом на проспекте Космонавтов.

Подросток из детского дома отравился алкоголем, сбежал из больницы и через несколько дней сам вернулся в приют. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Еще 7 марта 16-летний подросток был доставлен в детскую городскую больницу имени Филатова с острым пероральным отравлением этанолом. Юноша оказался воспитанников детского дома на проспекте Космонавтов.

Утром подросток пришел в себя и сбежал из больницы. Через три дня (10 марта) он сам пришел в детский дом. Никаких противоправных действий с ним не совершалось.

Ранее на Piter.TV: В Ленинградской области подросток отравился алкоголем.
Фото: Piter.tv

 

 

 

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Теги: больница филатова, дети, детский дом, отравление алкоголем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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