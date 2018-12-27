Детдомовец напился, отравился и сбежал из больницы Филатова

Через три дня он сам вернулся в детский дом на проспекте Космонавтов.

Подросток из детского дома отравился алкоголем, сбежал из больницы и через несколько дней сам вернулся в приют. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Еще 7 марта 16-летний подросток был доставлен в детскую городскую больницу имени Филатова с острым пероральным отравлением этанолом. Юноша оказался воспитанников детского дома на проспекте Космонавтов.

Утром подросток пришел в себя и сбежал из больницы. Через три дня (10 марта) он сам пришел в детский дом. Никаких противоправных действий с ним не совершалось.

Ранее на Piter.TV: В Ленинградской области подросток отравился алкоголем.

Фото: Piter.tv