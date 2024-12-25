Подросток оказался в реанимации после распития алкоголя с незнакомцами в Шушарах

В больнице имени Филатова ему диагностировали острое отравление.

Восьмиклассник школы-интерната в Петербурге оказался в реанимации после посиделки с неизвестными.

По данным АН "Оперативное прикрытие", подростка госпитализировали 7 января из дома на Ростовской улице. В больнице имени Филатова ему диагностировали острое отравление алкоголем.

Пострадавший ушел на прогулку, но не вернулся домой к 21:00, как обещал. По информации полицейских, подросток распивал алкогольные напитки с незнакомцами.

Отмечается, что 14-летний школьник из полной многодетной семьи. Мальчик и его родители состоят на профилактическом учете в службе по делам несовершеннолетних полиции Пушкинского района.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудник предприятия в Петербурге отравился неизвестным газом.

Фото: Piter.TV