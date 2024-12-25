  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подросток оказался в реанимации после распития алкоголя с незнакомцами в Шушарах
Сегодня, 13:53
45
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Подросток оказался в реанимации после распития алкоголя с незнакомцами в Шушарах

0 0

В больнице имени Филатова ему диагностировали острое отравление.

Восьмиклассник школы-интерната в Петербурге оказался в реанимации после посиделки с неизвестными. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", подростка госпитализировали 7 января из дома на Ростовской улице. В больнице имени Филатова ему диагностировали острое отравление алкоголем. 

Пострадавший ушел на прогулку, но не вернулся домой к 21:00, как обещал. По информации полицейских, подросток распивал алкогольные напитки с незнакомцами. 

Отмечается, что 14-летний школьник из полной многодетной семьи. Мальчик и его родители состоят на профилактическом учете в службе по делам несовершеннолетних полиции Пушкинского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудник предприятия в Петербурге отравился неизвестным газом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление алкоголем, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии