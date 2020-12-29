Предварительный список за год опубликовал Единый ресурс застройщиков.

В ТОП-10 по вводу жилья в 2020 году вошли 3 петербургских застройщика – Setl Group, группа ЛСР и группа "Эталон". Ссылку на рейтинг приводит портал "Строительный Петербург".

Холдинг Setl Group и группа ЛСР заняли в списке второе и третье места соответственно. Каждый из застройщиков поднялся в рейтинге на одну позицию. В Setl по итогам 2020 года ввели в эксплуатацию 597,4 тыс. м² жилья – 8 жилых комплексов и 35 многоквартирных домов.

Группа ЛСР за 2020 год ввела 12 жилых комплексов и 28 многоквартирных домов – это 459,8 тыс. м² жилья в трех регионах: Петербурге, Москве и Свердловской области.

Группа "Эталон" ввела 293,4 тыс. кв. м. жилья, куда входят 11 жилых комплексов и 13 многоквартирных домов в Петербурге и Москве.

В 2020-м году в Петербурге ввели 3,369 млн кв.метров жилья. План на год в рамках национального проекта удалось выполнить на 104%.

Фото: Piter.tv