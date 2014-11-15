В ТИК №7 приняли подписи оппозиционного кандидата Саввы Федосеева

Во вторник вечером в 22:10 Федосеев занес документы в ТИК. Через полчаса сообщили, что подписи были приняты.

В ТИК №7 приняли подписи для регистрации независимого кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга Саввы Федосеева. Об этом сообщили очевидцы Piter.tv с места событий.

Во вторник вечером в 22:10 независимый кандидат Федосеев занес документы в ТИК. Через полчаса на месте сообщили, что подписи начали обрабатывать.

Напомним, Федосеев приехал в ТИК №7 за 20 минут до окончания приема документов. На проходной его не пустил охранник по неизвестной причине. После окончания времени сдачи кандидату удалось зайти в избирком, однако ему отказали в приеме, сославшись на время. В избирательной комиссии не отвечали на звонки, представители никак не комментировали ситуацию.

После отказа к зданию ТИК начали собираться единомышленники кандидата. В итоге к зданию пришло порядка 50 человек.

Фото: Piter.tv, Telegram / Савва Федосеев