В Кировском районе оппозиционного кандидата Федосеева не пустили в избирком во время сдачи подписей для выдвижения

Кандидатов на третий этаж, где расположен избирком, по неизвестной причине не пустил охранник.

Во вторник, 3 августа, в Кировском районе Петербурга самовыдвиженец Савва Федосеев не смог сдать подписи для регистрации кандидатом в 17-м округе на выборах в Законодательное собрание города в избирательную комиссию №7. Об этом сообщает член городской избирательной комиссии Виктор Воробьев.

Оппозиционных кандидатов не пускали в администрацию, где на третьем этаже расположен избирком. По словам Воробьева, они приехали "в 17:40 сдавать подписи", однако охранник их не пропускал по неизвестной причине. Кандидаты не отступились и продолжили попытки попасть внутрь помещения, но было уже поздно.

После долгих споров с охранником и звонка в городскую избирательную комиссию нам всё-таки разрешили подняться на третий этаж, однако это было уже после 18 часов, на этом основании у него отказались принять подписи, — сообщил Виктор Воробьёв.

В избирательной комисси №7 на звонки не отвечают, телефон председателя отключен. Марина Жданова, куратор этой территории, подтвердила, что ведется прием документов, но на остальные вопросы не ответила.

Ранее Piter.tv сообщал, что горизбирком отклонил жалобу снятой с выборов Ирины Фатьяновой. За аннулирование выдвижения проголосовали 11 из 13 членов ГИК.

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