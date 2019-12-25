В ТЦ на Заневском проспекте посетитель угрожал пистолетом охраннику

Задержанный получил подписку о невыезде.

Стало известно об инциденте в Красногвардейском районе, в ходе которого полиция задержала мужчину, который угрожал охраннику торгового центра пневматическим пистолетом. Подробности случившегося 31 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию обратился 26-летний охранник одного из ТЦ, который рассказал, что неизвестный ему угрожал пневматическим пистолетом. Мужчина также говорил ряд угроз в его адрес и в сторону прохожих.

Позже полицией был задержан 42-летний подозреваемый, у которого был найден и изъят пневматический пистолет. По факту происшествия возбуждено уголовное дел по 213-й статье УК РФ (хулиганство). Задержанному избрана меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный "спортсмен" похитил из дома в Левашово сейф с оружием. Возбуждено уголовное дело, полиция изъяла следы рук.

Фото: Piter.tv