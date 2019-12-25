Неизвестный "спортсмен" похитил из дома в Левашово сейф с оружием

Вор был одет в спортивный костюм и кроссовки.

Днем 30 октября в полицию обратился 55-летний гендиректор коммерческой организации. Как стало известно Piter.TV, дом мужчины, расположенный в СНТ Левашово, ограбил неизвестный.

Злоумышленник пробрался в дом на 11-й аллее, отжав стеклопакет. Из жилища вор вынес сейф с травматическим оружием внутри и 50 патронами к нему. Ущерб составил 48 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения позволили установить приметы грабителя: мужчина был одет в черный спортивный костюм с надписью "Фила" на спине, красные кроссовки, черную бейсболку, при себе имел такого же цвета рюкзак.

Возбуждено уголовное дело, полиция изъяла следы рук.

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Фото: Piter.TV