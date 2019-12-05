В ТЦ "Норд" петербурженка заметила таракана в кафе

Очевидица выложила видеоподтверждение в соцсети.

Посетительница одного из кафе Петербурга пожаловалась на насекомых. Женщина выложила в социальные сети видео, на котором виден таракан. Он бегает по заведению в торговом центре "Норд". Об этом сообщила сама очевидица. Она добавила, что заметила нарушение санитарных норм в бистро "Данька", расположенного на улицу проспекта Просвещения и проспекта Энгельса.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы заметили жирного таракана Лёшу в "Дикси" на Столярном переулке.

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