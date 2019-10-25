Живность бегала по полке, среди "прованских трав".

В пятницу, 25 октября, петербуржцы заметили жирного таракана Лёшу в "Дикси" на Столярном переулке. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Живность бегала по полке, среди "прованских трав".

"Это таракан Лёшка, он н отвечает за отдел специй, следит что бы всегда все свежее было", —сказано в сообщении.

Таракан Алексей сразу стал героем петербургских артов.

Петербуржцы возмущены антисанитарией в зале. На заснятом кадре видно, что рыжее и усатое насекомое спокойно может перемещаться по полкам с продуктами.

Ранее мы сообщали о том, что бабушка-кошатница из Купчино устроила "кладбище домашних животных" под окнами жилого дома.

Фото и видео: признавашки дтп и чп петербург/вк