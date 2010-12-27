Женщину посетили полицейские. Она начала кричать и набрасываться на людей, после чего ее задержали.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что бабушка-кошатница из Купчино устроила "кладбище домашних животных" под окнами жилого дома. Об этом заявили её соседи, которые обнаружили в небольшом саду под окнами трупы хвостатых.

"Могила сейчас разрыта, я не знаю, могу ли я ее трогать, могу ли я ее засыпать хлоркой, не будет ли это каким-то правонарушением. Я позвонила в ветеринарную службу, однако там не ответили. Затем я позвонила в администрацию Фрунзенского района, там сказали, что ничем не поможем, пишите обращение, которое рассмотрят в течение 30 дней", —заявила местная жительница.

Напоним, что накануне жильцам дома на Белградской улице удалось проникнуть в "злоквартиру". Оказалось, что пенсионерка держит 40 кошек в небольшой квартире. Кроме того, женщина оставила в квартире просрочку, которая также дала неприятный запах. Местные жители отметили, что сотрудник ветслужбы отказался осматривать кошек. Кроме того, помогать горожанам отказался и местный участковый.

Известно, что женщину все же посетили полицейские. Она начала кричать и набрасываться на людей, после чего ее задержали.

Ранее мы сообщали о том, что владельцы петербургского крафтового пива пытались нечестно заработать на тюленях.

Фото:кадр из фильма "кладбище домашних животных"