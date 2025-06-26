Инклюз обнаружили во время ручной сортировки.

В Калининградской области в янтаре обнаружили таракана возрастом 35 млн лет. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината Ростеха.

В пресс-релизе отмечается, что камень станет один из главных лотов единственного в мире аукциона уникального янтаря, который состоится в августе. Инклюз обнаружили во время ручной сортировки. Его вес составил всего 7 граммов. Внутри янтаря обнаружили таракана из отряда Blattodea

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Видео: Telegram / Янтарный комбинат