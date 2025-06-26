  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:02
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Калининградской области в янтаре обнаружили таракана возрастом 35 млн лет

0 0

Инклюз обнаружили во время ручной сортировки.

В Калининградской области в янтаре обнаружили таракана возрастом 35 млн лет. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината Ростеха.

В пресс-релизе отмечается, что камень станет один из главных лотов единственного в мире аукциона уникального янтаря, который состоится в августе. Инклюз обнаружили во время ручной сортировки. Его вес составил всего 7 граммов. Внутри янтаря обнаружили таракана из отряда Blattodea

Ранее мы сообщали, что массовое использование цифрового рубля может начаться в сентябре 2026 года.

Видео: Telegram / Янтарный комбинат

Теги: калининградская область, таракан, янтарь
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии