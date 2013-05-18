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В ТЦ "Мега Дыбенко" из-за огромных очередей ограничили вход

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Вход ограничен только в IKEA, в сам ТРК он свободный.

В воскресенье, 8 августа, в Кудрово ко входу в ТРК "Мега Дыбенко" выстроились огромные очереди посетителей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах видео можно наблюдать, что на подземной парковке огромные столпотворения. На "горячей линии" торговых центров "Мега" сообщили, что из-за эпидемиологических мер образовались такие очереди. Вход ограничен только в IKEA, в сам ТРК он свободный. Отметим, что вчера также были огромные очереди.

Ранее петербуржцам предложили анонимно пожаловаться на очереди в поликлиниках.

Видео: Instagram / a.andrewv

Теги: икеа, мега дыбенко, очереди, подземная парковка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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