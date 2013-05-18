В ТЦ "Мега Дыбенко" из-за огромных очередей ограничили вход

Вход ограничен только в IKEA, в сам ТРК он свободный.

В воскресенье, 8 августа, в Кудрово ко входу в ТРК "Мега Дыбенко" выстроились огромные очереди посетителей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах видео можно наблюдать, что на подземной парковке огромные столпотворения. На "горячей линии" торговых центров "Мега" сообщили, что из-за эпидемиологических мер образовались такие очереди. Вход ограничен только в IKEA, в сам ТРК он свободный. Отметим, что вчера также были огромные очереди.

Ранее петербуржцам предложили анонимно пожаловаться на очереди в поликлиниках.

Видео: Instagram / a.andrewv