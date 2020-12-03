Петербуржцам предложили анонимно пожаловаться на очереди в поликлиниках

Опрос можно пройти с 28 июля по 17 августа.

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга проводит опрос среди горожан. Ведомство хочет узнать, довольны ли местные жители качеством оказания медицинской помощи в городе.

Петербуржцам предлагают анонимно ответить на 24 вопроса, связанных с качеством медицинского обслуживания в районных поликлиниках и больницах. Также с помощью опроса КСП хочет узнать о степени информированности об услугах в рамках ОМС.

Опрос можно пройти с 28 июля по 17 августа. Для прохождения опроса регистрация не требуется. Достаточно перейти по этой ссылке.

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Фото: Piter.tv