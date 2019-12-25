В ТЦ "Озерки" открылся новый пункт вакцинации от коронавируса

Он работает каждый день с 12:00 до 19:00.

В Петербурге продолжает увеличиваться число пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Накануне, 27 июля, в парке 300-летия Петербурга открылся первый уличный шатёр для вакцинации. Он находится на Центральной аллее у главного входа в парк. Вакцинация проводится там каждый день с 13:00 до 19:00.

Также заработал пункт вакцинации в ТЦ "Озерки". Он работает также каждый день с 12:00 до 19:00. Чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению