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В ТЦ "Мебель Сити" произошел пожар
Сегодня, 22:57
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smirenny

В ТЦ "Мебель Сити" произошел пожар

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Пожар получил ранг 1-БИС.

Вечером во вторник, 1 декабря, на Кантемировской улице, 37, произошел пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожар случился в здании торгово-складском помещении. Заявитель уточнил, что горит под потолком на втором этаже. Спасателям пришлось долго разведывать обстановку. Позже в торговом зале на третьем этаже началось задымление. Подробности происшествия пока не сообщаются.

Ранее мы писали, что из горящего жилого дома на улице Громова эвакуировали жильцов.

Фото: Piter.TV

Теги: возгорание, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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