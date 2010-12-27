В ТЦ "Французский бульвар" распылили перцовый баллончик

Работникам и посетителям пришлось покинуть здание.

В субботу вечером, 14 сентября, в торговом центре "Французский бульвар" на бульваре Новаторов распылили перцовый баллончик. Об этом рассказали очевидцы в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Сообщается, что неизвестный распылил газ на первом этаже здания. Работники и посетители магазинов сразу ощутили першение в горле, у них появился кашель и начали слезиться глаза. Всем пришлось покинуть торговый центр.

По факту произошедшего проводится проверка.

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Фото: Pixabay