Ребенок из Ломоносова отравился наркотиками

Родители девочки привлечены к уголовной ответственности.

В субботу, 14 сентября, девочка в возрасте 1 года 11 месяцев попала в Первую детскую больницу с отравлением, сообщил АН "Оперативное прикрытие".

Ребенка забрали из квартиры в Петровском переулке города Ломоносова. Как выяснили в больнице, девочка отравилась наркотиком оксибутиратом и находится в крайне тяжелом состоянии. В жилище семьи найдена полулитровая бутылка с неизвестной жидкостью белого цвета.

Отмечается, что семья малышки благополучная. Отец работает водителем скорой, а мать – менеджером крупного банка.

По факту случившегося возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 118 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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