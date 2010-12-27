На Васильевском острове нашли тело подростка из Башкирии

Внешних признаков насильственной смерти выявлено не было.

Мертвого подростка нашли на Васильевском острове, сообщил АН "Оперативное прикрытие".

Утром 13 сентября во дворе дома №3 по Капитанской улице был обнаружен труп 16-летнего жителя башкирского города Кумертау. Подросток лежал на животе. Отмечается, что на теле молодого человека не обнаружено признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, юноша имел временную регистрации в квартире на улице Подвойского.

Тело погибшего отправлено в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе ночью произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.TV