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На Васильевском острове нашли тело подростка из Башкирии
Сегодня, 11:42
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EvaRaskol

На Васильевском острове нашли тело подростка из Башкирии

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Внешних признаков насильственной смерти выявлено не было.

Мертвого подростка нашли на Васильевском острове, сообщил  АН "Оперативное прикрытие".

Утром 13 сентября во дворе дома №3 по Капитанской улице был обнаружен труп 16-летнего жителя башкирского города Кумертау. Подросток лежал на животе. Отмечается, что на теле молодого человека не обнаружено признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, юноша имел временную регистрации в квартире на улице Подвойского.

Тело погибшего отправлено в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе ночью произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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