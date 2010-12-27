В Красногвардейском районе ночью произошло смертельное ДТП

Погиб на месте водитель автомобиля.

В ночь на 15 сентября в Красногвардейском районе произошла смертельная авария, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что около 02:40 на проспекте Косыгина возле дома №2 автомобиль "Митсубиси" на большой скорости врезался в столб.

В результате столкновения водитель машины 1967 года рождения скончался на месте. Две его пассажирки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми.

Фото: vk.com/dorinspb