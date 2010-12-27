Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

Сообщение об аварии поступило в 10:45 14 сентября.

Количество погибших при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми человек. Трагедия произошла утром 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В автобусе находились 36 человек вместе с водителем. 28 человек пострадали, 8 человек погибли, в том числе водитель общественного транспорта и грузовика. Стало известно, что среди погибших также есть женщина 1948-го года рождения. Специалисты областной больницы боролись за ее жизнь, но спасти пенсионерку не удалось.

По предварительной версии, ДТП случилось из-за того, что грузовик выехал на встречную полосу. Возбуждено два уголовных дело, одно по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также уголовное дело возбудил СК РФ по статье"Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование уголовного дела проводится под присмотром центрального аппарата СК России.

Фото: пресс-служба МЧС по Ярославской области