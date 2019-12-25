В Светогорске за ночь сгорело два автомобиля

Ущерб составил 350 и 15 тысяч рублей соотвественно.

В ночь с 6 на 7 апреля в Светогорске произошло два поджога автомобилей. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, примерно в час ночи в городской отдел полиции поступило сообщение о горящем отсеке Nissan Teana, припаркованном на улице Кирова. Владелица машины потерпела материальный ущерб в 350 тысяч рублей.

Ближе к утру был совершен поджог ВАЗ-2114 на Лесной улице. Автомобиль полностью сгорел. Ущерб хозяина составил 15 тысяч рублей.

Сейчас оба случая рассматриваются правоохранительными органами, обстоятельства произошедшего уточняются. Возбуждено два уголовных дела по факту умышленного повреждения имущества.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе задержали мошенников, продававших фальшивые средства защиты.

Фото: Pixabay