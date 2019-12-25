В Светогорске пройдет "Час Памяти"

Мероприятие посвящено погибшим при взрыве дома по улице Гарькавого.

В пятницу, 22 мая, в Светогорске пройдет мероприятие в память о жителях, погибших при взрыве дома по адресу : улица Гарькавого, 12. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Возложить цветы к памятнику, установленному рядом с местом трагедии, можно будет с 12:00 до 13:00. Кроме того, в 12:00 состоится траурная панихида в храме Пресвятой Богородицы.

Напомним, что взрыв в жилом доме прогремел утром 1996 года. Он унес жизни 20 человек, среди которых было 9 детей. Удалось спасти восьмерых.

Ранее мы рассказали о том, что в Светогорске прошла инспекция жилых домов.

Фото: Piter.TV