Инспекция жилых домов прошла в Светогорске

В ходе проверки составлено 3 административных протокола.

В среду, 20 мая, в Светогорске состоялась проверка многоквартирных домов на предмет исполнения санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В рейде принимали участие представители Комитета областного госжилнадзора и контроля. Ими было осмотрено 11 многоквартирных домов, принадлежащих двум управляющим компаниям. Адреса были выбраны исходя из жалоб, проступивших на "горячую линию" ведомства.

По результатам проверки масштабных нарушения не выявлено. Комиссия порекомендовала усилить контроль за обработкой дверных ручек и кнопок домофонов. Кроме того, составлено 3 протокола о ненадлежащем исполнении санитарных норм.

Напомним, что Госжилнадзор и управляющие компании несут ответственность за санитарное состояние в подъездах многоквартирных домов региона. Для того, чтобы оставить жалобу, необходимо обратиться по телефону "горячей линии" комитета: 8 (812) 539-51-73.

Ранее мы рассказали о том, что аналогичная проверка прошла в домах Выборга.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО