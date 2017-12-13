В Светогорске подростки сдали часть украденной машины в металлолом

Машина принадлежала местному жителю, который находится в СИЗО.

Вчера в полицию Выборгского района Ленобласти обратилась 55-летняя жительница Светогорска. Сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Она написала заявление о том, что неизвестные похитили автомобиль "ВАЗ" тёмно-красного цвета, который принадлежит её 26-летнему сыну. Однако последний находится в СИЗО и не имеет возможности лично обратиться в полицию.

По словам матери, автомобиль был припаркован на Красноармейской улице, 10 в городе Светогорске.

В результате раскрытия дела, полицейским удалось задержать двух безработных местных жителей 17 и 19 лет. Они сознались, что "в начале февраля похитили автомобиль, отбуксировали его в гараж, расположенный неподалёку, далее распилили и часть металла сдали в пункт приёма металлолома в городе Выборге".

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сегодня в Кронштадте двое рецидивистов украли скутер за 32 тысячи рублей.